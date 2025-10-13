بينها نصف طن لانشون.. ضبط أطنان من السلع المغشوشة بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في تكثيف أعمال الرقابة على السلع، وضبط الأسواق، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أشار عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية تموين القاهرة، إلى أن الأجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال هذا الشهر من ضبط سلع مجهولة المصدر ولا يوجد لها مستندات، وسلع مغشوشة، وغير مطابقة للمواصفات، وأوكازيون وهمي، وبيع بأزيد من السعر المدون على العبوة.

وتضمنت المضبوطات: 7.5 طن دقيق، و6040 كيس مكرونة، و5 أطنان أرز، و1620 زجاجة زيت، و8 أطنان سكر، و1440 برطمان عسل أسود، و3120 علبة تونة، و120 علبة بيف، و5244 باكو شاي، و11520 باكو بسكويت، و250 كجم كاكاو، و700 كجم طرشي، و504 كجم لانشون، و5 أطنان دواجن، و772 كجم لحوم وكبدة، و90 مصباح ليد، وقد تم تحرير محاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة.

