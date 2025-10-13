ننشر أسماء مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج

كشفت مصادر خاصة لـ"مصراوي" عن أسماء مرشحي القائمة الوطنية بمحافظة سوهاج ضمن قائمة الجيزة والصعيد، التي تضم عددًا من ممثلي الأحزاب المشاركة في التحالف.

وشملت القائمة 5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن هما: "مصطفى سيد محمد سالم،

سامي فتحي فهمي، غاده أحمد أحمد إسماعيل، وعبلة محمد عمر الهواري، وريهام فاروق أحمد أحمد".

كما ضمت مرشحي حزب حماة وطن: "مختار همام مرسي، وصباح صابر محمد حسين، ومحمد عبده أحمد حامد".

فيما جاء عن حزب الإصلاح والتنمية كلا من: "إسلام فوزي محمود، وأسماء نشأت علي أحمد".

ويمثل حزب الوفد في القائمة: "الحسيني ياسين عز الدين إسماعيل".

أما عن حزب الشعب الجمهوري فضمّ المرشحة: "نانسي نعيم مهنى بطرس".

وضمت القائمة أيضًا عن الجبهة الوطنية: "لينا جمال محمد عبد الرؤوف الضبع".

وعن حزب العدل جاءت المرشحة: "هايدي المغازي فهمي المغازي".