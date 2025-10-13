إعلان

ننشر أسماء مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج

كتب : مصراوي

01:42 ص 13/10/2025

مجلس النواب- أرشيفية

كشفت مصادر خاصة لـ"مصراوي" عن أسماء مرشحي القائمة الوطنية بمحافظة سوهاج ضمن قائمة الجيزة والصعيد، التي تضم عددًا من ممثلي الأحزاب المشاركة في التحالف.

وشملت القائمة 5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن هما: "مصطفى سيد محمد سالم،
سامي فتحي فهمي، غاده أحمد أحمد إسماعيل، وعبلة محمد عمر الهواري، وريهام فاروق أحمد أحمد".

كما ضمت مرشحي حزب حماة وطن: "مختار همام مرسي، وصباح صابر محمد حسين، ومحمد عبده أحمد حامد".

فيما جاء عن حزب الإصلاح والتنمية كلا من: "إسلام فوزي محمود، وأسماء نشأت علي أحمد".

ويمثل حزب الوفد في القائمة: "الحسيني ياسين عز الدين إسماعيل".

أما عن حزب الشعب الجمهوري فضمّ المرشحة: "نانسي نعيم مهنى بطرس".

وضمت القائمة أيضًا عن الجبهة الوطنية: "لينا جمال محمد عبد الرؤوف الضبع".

وعن حزب العدل جاءت المرشحة: "هايدي المغازي فهمي المغازي".

مجلس النواب أسماء مرشحي القائمة الوطنية القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج محافظة سوهاج

