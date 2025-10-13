ننشر أسماء مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج
كتب : مصراوي
مجلس النواب- أرشيفية
كشفت مصادر خاصة لـ"مصراوي" عن أسماء مرشحي القائمة الوطنية بمحافظة سوهاج ضمن قائمة الجيزة والصعيد، التي تضم عددًا من ممثلي الأحزاب المشاركة في التحالف.
وشملت القائمة 5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن هما: "مصطفى سيد محمد سالم،
سامي فتحي فهمي، غاده أحمد أحمد إسماعيل، وعبلة محمد عمر الهواري، وريهام فاروق أحمد أحمد".
كما ضمت مرشحي حزب حماة وطن: "مختار همام مرسي، وصباح صابر محمد حسين، ومحمد عبده أحمد حامد".
فيما جاء عن حزب الإصلاح والتنمية كلا من: "إسلام فوزي محمود، وأسماء نشأت علي أحمد".
ويمثل حزب الوفد في القائمة: "الحسيني ياسين عز الدين إسماعيل".
أما عن حزب الشعب الجمهوري فضمّ المرشحة: "نانسي نعيم مهنى بطرس".
وضمت القائمة أيضًا عن الجبهة الوطنية: "لينا جمال محمد عبد الرؤوف الضبع".
وعن حزب العدل جاءت المرشحة: "هايدي المغازي فهمي المغازي".