محمود زيدان مرشح دائرة كفر الدوار يكشف تفاصيل إنشاء مدرسة للبرمجة

أكد محمود عبادة زيدان، المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، أن المدينة تمتلك الإمكانيات البشرية لقيادة ثورة تعليمية تكنولوجية تتماشى مع متطلبات العصر.

وقال زيدان خلال حواره في برنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات موقع مصراوي، إن كفر الدوار، بتعدادها السكاني البالغ مليوني نسمة، يمكن أن تتحول إلى مركز عالمي للبرمجة والتكنولوجيا، مضيفًا أن إنشاء مدارس متخصصة في البرمجة أولوية عاجلة.

وأوضح أن التوسع الزراعي في مصر، الذي زاد بنسبة 50% منذ عام 2013، يتطلب تعليمًا فنيًا يركز على الزراعة والغزل والنسيج إلى جانب البرمجة، مشيرًا إلى أن هذه المحاور الـ3 تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.

وأضاف أن إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمجتمع المدني لن يكون معقدًا، تابعًا أن هذه المدارس ستؤهل الشباب للمنافسة عالميًا منذ المرحلة الثانوية.

وأشار المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إلى أن مشروعه التعليمي طويل الأمد سيغطي الاحتياجات العاجلة والمستقبلية لكفر الدوار، قائلاً إن هذا المشروع سيضع المدينة على خريطة التنمية التكنولوجية والزراعية.

وتابع أن هذه المبادرة ستعزز قدرات الشباب لمواكبة التطورات العالمية، مؤكدًا أن كفر الدوار يمكن أن تصبح نموذجًا للتنمية المستدامة إذا تم استغلال مواردها البشرية بشكل صحيح.