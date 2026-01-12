إعلان

وزير الصحة يتابع مستجدات تكليف دفعة 2023 الطبية

كتب : أحمد جمعة

01:02 م 12/01/2026

الدكتور خالد عبدالغفار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تكليف أعضاء المهن الطبية من دفعة 2023 في تخصصات العلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والصيدلة، وآليات التوزيع العادل للخريجين على المنشآت الطبية، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية.

وبحسب بيان، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على معدلات الاحتياجات الفعلية بجميع المحافظات والجهات المستهدفة بالتكليف، بالإضافة إلى آليات التوزيع التي تراعي هذه الاحتياجات وتضمن تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية، ويهدف ذلك إلى تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ركز على مطابقة أعداد الخريجين مع الاحتياجات في مختلف التخصصات والمناطق، بناءً على معايير دقيقة تضمن الشفافية، وتسمح بالمتابعة والتقييم المستمر لعملية التوزيع.

وقال إن الدكتور خالد عبدالغفار، وجّه بوضع آليات محددة لتعزيز مهارات الكوادر البشرية الجديدة -سواء من تم تكليفهم أو لم يتم تكليفهم- وتوفير كافة الإمكانات والموارد اللازمة لبناء قدرات بشرية مؤهلة وعالية الجودة؛ بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والأستاذة منال مأمون، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد عبدالغفار مجلس الوزراء المهن الطبية العلاج الطبيعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نقل وبترول وطرق.. ماذا يفعل وفد الغرف التجارية المصرية في سوريا؟
أخبار المحافظات

نقل وبترول وطرق.. ماذا يفعل وفد الغرف التجارية المصرية في سوريا؟
"حالة رحيل واجتياز الكشف".. شوبير يكشف تطورات مفاجئة داخل الأهلي
رياضة محلية

"حالة رحيل واجتياز الكشف".. شوبير يكشف تطورات مفاجئة داخل الأهلي
قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة عائلية لهيونداي في مصر
أخبار السيارات

قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة عائلية لهيونداي في مصر
«خلعته قبل الدخلة».. جزار بلبيس يُشوّه وجه عروسه ويُطلق عليها كلبًا شرسًا
أخبار المحافظات

«خلعته قبل الدخلة».. جزار بلبيس يُشوّه وجه عروسه ويُطلق عليها كلبًا شرسًا
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
أخبار البنوك

الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع قياسي لأسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم.. فما السبب؟
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
حالة الطقس في الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق