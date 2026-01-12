إعلان

الزراعة: فتح السوق الدومينيكاني أمام صادرات مصر الزراعية

كتب : محمد أبو بكر

01:03 م 12/01/2026

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح مفاوضات الحجر الزراعي المصري مع نظيره في جمهورية الدومينيكان، أسفرت عن فتح السوق الدومينيكاني أمام الصادرات الزراعية المصرية من البرتقال والجريب فروت والماندرين، بالإضافة إلى الرمان الطازج، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق خارجية جديدة.

وأوضحت الوزارة، أن الاتفاق يقضي ببدء نفاذ فتح السوق رسميًا اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك بموجب المنشورات الفنية الصادرة عن الحجر الزراعي المصري، عقب توقيع خطة العمل المتفق عليها بين الجانبين، والتي تضمنت الاشتراطات الفنية والصحية المنظمة لعملية التصدير.

وأكدت وزارة الزراعة، أن فتح أسواق جمهورية الدومينيكان يأتي ضمن استراتيجية الدولة لزيادة حجم الصادرات الزراعية، وتعظيم الفائض التصديري، بما يسهم في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشارت الوزارة، إلى أن جمهورية الدومينيكان تُعد من الوجهات السياحية الرائدة في منطقة جزر البحر الكاريبي، وهو ما يعزز الطلب على الخضر والفاكهة الطازجة لتلبية احتياجات السائحين، ويفتح آفاقًا واعدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية في أسواق الكاريبي.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الحجر الزراعي المصري السوق الدومينيكاني

