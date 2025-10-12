الغرف السياحية: قمة شرم الشيخ ترفع نسبة الإشغال إلى 90%

أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن عقد قمة شرم الشيخ للسلام يمثل حدثًا بالغ الأهمية لمدينة السلام، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها المدينة قممًا كبرى، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في أمن مصر واستقرارها.

وقال الشاعر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة"، على قناة النهار: "وجود هذا الزخم الدولي ونقل الحدث عبر الشاشات العالمية يحمل رسائل واضحة عن شرم الشيخ كمدينة سياحية تعتمد على السياحة كمصدر دخلها الأول".

وأضاف موضحًا أن نسبة الإشغال في فنادق شرم الشيخ تتجاوز 90% منذ أكثر من عام، مؤكِّدًا أن "القمة تجذب نوعية جديدة من السائحين، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار خاصة مع معرفة الأمريكيين للمدينة وزيادة الطلب على الحجوزات".

وتابع رئيس اتحاد الغرف السياحية مشيدًا بجهود محافظ جنوب سيناء: "شرم الشيخ باتت من أجمل مدن الشرق الأوسط ودرة المدن السياحية في المنطقة"، داعيًا إلى استمرار الاهتمام بالمدينة بعد انتهاء القمة لتصبح مقرًا دائمًا للمؤتمرات الكبرى.

وأشار الشاعر إلى 3 مطالب رئيسية لتنمية القطاع السياحي، موضحًا أنها تشمل إلغاء ضريبة الملاهي لتمكين إقامة المهرجانات، وتنمية المناطق الخلفية بأسعار مناسبة، وحل مشاكل تصدير العقار لدعم هذا القطاع الحيوي.