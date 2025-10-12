فايز فرحات: قمة شرم الشيخ تمهد لسلام مستدام بمكاسب فورية للفلسطينيين

أكد الدكتور محمد فايز فرحات أن قمة شرم الشيخ تمثل إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا بقيادة مصر، مشيدًا بالجهود التي غيرت الموقف الدولي لدعم السلام في الشرق الأوسط بدلاً من الصراع.

وقال فرحات خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تضم 20 بندًا، تحقق مكاسب فورية، مضيفًا أنها تركز على وقف العدوان وإنهاء التهجير القسري.

وأوضح أن المبادرة تضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، مشيرًا إلى أن هذه النقاط تتماشى مع المطالب العربية، وعلى رأسها الرؤية المصرية.

وأضاف أن الصراع المعقد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يتطلب حلولاً مرحلية لا تنحاز بشكل كامل لطرف واحد، تابعًا أن مصر لعبت دورًا محوريًا في إدارة الصراع بمرجعيات واضحة تحترم القانون الدولي.

وأشار إلى أن وجود قوات دولية في غزة، كما ورد في المبادرة، يثير تساؤلات حول تمثيلها وآلية عملها، قائلاً إن الجهود الدبلوماسية المستقبلية يجب أن تركز على تعظيم هذه المكاسب لضمان سلام دائم وإقامة دولة فلسطينية.

وتابع أن اللاءات المصرية، مثل رفض التهجير وعدم ضم القطاع، تم احترامها بالكامل، مؤكدًا أن هذه القمة توفر أساسًا قويًا لبناء عملية تفاوضية جديدة نحو استقرار المنطقة.