تدفق غير مسبوق للمساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح

أكد الإعلامي همام مجاهد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، أن اليوم شهد حدثًا استثنائيًا تمثل في دخول جميع الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لأول مرة منذ مارس الماضي.

وقال مجاهد خلال مداخلته مع الإعلامية بسنت أكرم في برنامج "منتصف النهار" على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن حوالي 400 شاحنة عبرت إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، مضيفًا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بدخولها بعد ساعات من الانتظار.

وأوضح أن هذا التدفق الكبير للشاحنات، التي خرجت فارغة بعد تفريغ حمولتها، يُعد حدثًا نادرًا مقارنة بالفترات السابقة التي كانت تشهد خروج الشاحنات محملة بالبضائع، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعكس تحولًا ملحوظًا في إدارة المعابر.

وأضاف أن هذا الإنجاز يتزامن مع اتفاق قمة شرم الشيخ، الذي سهل دخول جميع الشاحنات الموجودة في ساحة المعبر، تابعًا أن هذه الخطوة تمثل بارقة أمل لتخفيف معاناة سكان غزة.

وتابع أن السماح بدخول هذا العدد الكبير من المساعدات الإنسانية يعزز الجهود الدولية لدعم القطاع، قائلاً إن هذا الحدث يبرز أهمية التنسيق الدبلوماسي لضمان استمرار تدفق المساعدات.