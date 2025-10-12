أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، أن التحضير للقمة الدولية الحالية يجري في إطار ضمانة دولية كاملة، مشيداً بالدور المصري المحوري في تحويل القضية من وساطة إقليمية إلى ضمانة دولية تدفع باتجاه وقف إطلاق النار.

وقال الحرازين خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز، إن الدمار الهائل في غزة أدى إلى تغير المعالم الجغرافية، مما يجعل تحديد أماكن الجثث المتبقية يحتاج إلى مزيد من الوقت، محذراً من استخدام هذه القضية كذريعة للتهرب من التزامات وقف إطلاق النار.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على ضرورة ألا يرتهن وقف إطلاق النار بإطلاق سراح كافة الأسرى دفعة واحدة، داعياً الدول الضامنة إلى منح فسحة من الوقت لإتمام هذه العملية.

وأشار إلى أن عدم مشاركة حماس في توقيع الاتفاقية وابتعاثها للوسطاء يمثل رسالة سياسية، موضحًا أن الرؤية المصرية تتجه نحو تحقيق سلام شامل يتطلب وجود طرفي الصراع لتحقيق الاستقرار وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.