مصر تعلن قائمة الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام غدًا

تستضيف مصر، غدًا الاثنين قمة دولية في مدينة شرم الشيخ والتي هدف إلى إنهاء الحرب في غزة، بحضور زعماء وقادة العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشرت رئاسة الجمهورية الدول والمسئولون الذين أكدوا المشاركة حتى الآن والتي جاءت كالتالي:

- مصر

- الولايات المتحدة

- الأردن

- تركيا

- أندونيسيا

- الإمارات

- باكستان

- الهند

- البحرين

- الكويت

- سلطنة عمان

- قبرص

- اليونان

- المانيا

- فرنسا

- المملكة المتحدة

- إيطاليا

- أذربيجان

- إسبانيا

- أرمينيا

- المجر

- سكرتير عام الامم المتحدة

- امين عام جامعة الدول العربية

- رئيس المجلس الاوروبي

مستوى المشاركة يشمل ملوك ورؤساء ونائب رئيس ورؤساء وزراء ووزراء.