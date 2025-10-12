نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى الأحرار بالشرقية.. ويُحيل إدارته للتحقيق



تفقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى الأحرار التعليمي بمحافظة الشرقية، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة سير العمل ميدانيًا والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وبحسب بيان، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير رصد خلال جولته عدة ملاحظات سلبية، حيث انتقد غياب المدير المناوب ومدير قسم الاستقبال والطوارئ، كما لاحظ ضعف التردد على عيادة العلاج الطبيعي رغم توافر 46 ممارسًا وأخصائيًا، وفي قسم الأشعة، استمع نائب الوزير إلى شكاوي المترددين حول تأخر تقارير الأشعة المقطعية لأكثر من 4 أيام، ووجه فورًا بتسريع إصدار التقارير وتسليمها للمرضى.



وأضاف «عبدالغفار» أن الجولة شملت العيادات الخارجية، حيث لاحظ نائب الوزير تكدس المواطنين وغياب مدير العيادات، كما تبين ضعف الإجراءات التداخلية في عيادة الأسنان، وخلال تفقد الأقسام، رصد حالة مريضة ترددت على المستشفى عدة مرات دون تلقي العلاج اللازم، فوجه بتقديم الخدمة الطبية لها على الفور، وفي المقابل، أشاد نائب الوزير بأداء الفريق الطبي في قسم القساطر القلبية، وبمستوى الرعاية المركزة.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور قنديل وجه بسرعة استكمال أعمال الصيانة بالمستشفى، والاستفادة المثلى من إمكانيات غرف العمليات، التي لا تتناسب مع عدد العمليات المنفذة، كما لاحظ سوء مستوى النظافة، ووجه بتوقيع عقوبات على شركة النظافة، مع التأكيد على تعزيز الانضباط الإداري.



وفي ختام الجولة، وجه نائب الوزير بتحويل إدارة المستشفى للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين، لضمان تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.