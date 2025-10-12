شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، الدفعة (76) بحرية، دفعة الفريق تامر عبد العليم محمـد، والدفعة (62) فنية عسكرية، دفعة الفريق فخري محمـد سعيد العصار، والدفعة (8) كلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة اللواء طبيب محمـد سعد الدين محمـد علي عمر، والدفعة (5) من حملة المؤهلات العليا، والدورة (2) فروسية دفعة الفريق أول صدقي صبحي، والدفعة (4) ضباط متخصصين، دفعة الفريق إبراهيم عبد الغفور العرابي.

جاء ذلك في حضور عدد من الوزراء والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أول ركن صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، وعدد من المحافظين وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، والملحقين العسكريين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة والإعلاميين وأسر الخريجين.

وبدأت مراسم الاحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم، والتي عكست الكفاءة البدنية والقتالية والمهارة العالية التي اكتسبها الطلبة طوال مدة دراستهم بالكليات العسكرية، وتلي ذلك عرض عدد من نماذج نظم التسليح الحديثة؛ والتي تهدف إلى مواكبة أحدث النظم العلمية والتكنولوجية، في ظل التطور المتسارع في نظم التسليح المتكاملة والمسيرات، وقدمت الموسيقات العسكرية عرضًا متميزًا.

وأظهر مدى التوافق الحركي والدقة في العزف من الحركة، كما قدموا عروضًا لعدد من الأغاني الوطنية.

واختتمت العروض بالعرض العسكري، شاركت فيه مجموعات من طلبة الكليات العسكرية يتقدمهم حملة الأعلام، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد تكريمًا لروح شهداء الوطن الأبرار .

وأعقب ذلك إعلان رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة نتيجة التخرج، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الدفعات الجديدة من طلبة الكليات العسكرية ، وأعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، حيث قام الفريق أول عبد المجيد صقر، بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ تقديرًا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة، وردد الخريجون يمين الولاء .

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كل الإمكانات العلمية والتدريبية بالأكاديمية؛ لتخريج أجيالٍ جديدة من الضباط القادرين على حماية الوطن، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على ما اكتسبوه من انضباط ذاتي وكفاءة تدريبية متميزة؛ لتظل القوات المسلحة على أتم الجاهزية والاستعداد للذود عن ثرى مصر المقدس.

وقام أوائل خريجي الكليات العسكرية وكلية الشرطة، بتقديم هدية تذكارية للقائد العام للقوات المسلحة، ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للخريجين وأُسرهم، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العملية داخل صفوف القوات المسلحة، مشيرًا إلى المسؤولية الملقاة على عاتقهم التي كلفهم بها شعب مصر العظيم في صون مقدرات الوطن، وأن القوات المسلحة ستظل قوية بعطاء أبنائها المخلصين للحفاظ على أمن مصر واستقرارها مهما كلفهم ذلك من تضحيات .