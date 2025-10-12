الخارجية: قضية المياه وثيقة بالقدرة على الوفاء بحقوق الإنسان

تصوير- هاني رجب:



قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنّ قضية المياه ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة الدول على الوفاء بحقوق الإنسان، ومواجهة تداعيات تغير المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأوضح "عبد العاطي"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، اليوم الأحد، أن إدارة الموارد المائية لم تعد شأنًا فنيًا، بل مسألة إنسانية وتنموية في جوهرها، تتقاطع مع قضايا الأمن الغذائي والصحي والاجتماعي، وتشكل عاملًا محوريًا في استقرار المجتمعات وتحقيق رفاهية الشعوب.



وأكد وزير الخارجية، أن التعاون الفعال في حوكمة المجاري المائية العابرة للحدود يمثل ركيزة أساسية للأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن تعزيز هذا التعاون هو الطريق الأمثل لتجنب النزاعات وتحقيق المصالح المشتركة بين الدول المتشاطئة.



وشدد على أن مصر تؤمن بأن إدارة المياه المشتركة تتطلب روحًا من الشراكة والمسؤولية الجماعية، بما يضمن الاستخدام المنصف والمستدام للموارد المائية، ويعزز الأمن الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية والمناخية المتزايدة.



