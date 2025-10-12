محافظ القاهرة يشارك في افتتاح أسبوع القاهرة الثامن للمياه

مولد "السيد البدوي" بطنطا.. بيان من وزارة الكهرباء بشأن الاستعدادات

شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 12 لـ16 أكتوبر 2025، بحضور وزراء الخارجية، والموارد المائية والري ،والتنمية المحلية، والزراعة، والتربية والتعليم، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والعمل، وعدد من المحافظين، وبمشاركة واسعة من وزراء وممثلي منظمات دولية وإقليمية، وخبراء ومهتمين بقضايا المياه من مختلف دول العالم.

يعد أسبوع القاهرة للمياه أحد أبرز الفعاليات الإقليمية والدولية التي تُعنى بقضايا إدارة الموارد المائية، ويعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقضية المياه باعتبارها أمنًا قوميًا وركيزة للتنمية المستدامة.

وتأتي النسخة الحالية تحت شعار "الابتكار في مواجهة التحديات المائية"، تأكيدًا لأهمية تبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة لمجابهة التحديات التي تواجه الأمن المائي إقليميًا وعالميًا.

ويتضمن الأسبوع عقد عدد من الجلسات النقاشية وورش العمل والمعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات علمية وبحثية تتيح الفرصة لتبادل الخبرات بين صانعي القرار والعلماء والباحثين والمهتمين بمجال المياه.

كما يشهد الحدث هذا العام مشاركة متميزة من 95 منظمة دولية واقليمية كمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الشركاء الدوليين في قطاع المياه.

ويعد أسبوع القاهرة للمياه منصة علمية وحوارية رائدة تجمع المسؤولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميًا ، ويسهم المؤتمر في دعم تبادل المعرفة وتطوير مستوى الأبحاث العلمية، فضلًا عن تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات في المعرض المصاحب للأسبوع لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال المياه.

