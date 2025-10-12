كتب- أحمد جمعة:

تعقد نقابة الأطباء، غدًا الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا بمقر النقابة العامة بدار الحكمة؛ لإعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وكشفت النتائج النهائية التي اطلع عليها مصراوي، عن اكتساح قائمة المستقبل، بعد فوز جميع مرشحيها بمقاعد مجلس النقابة العامة البالغ عددهم 12 مقعدًا.

وفاز في الانتخابات 3 مرشحين بمقاعد مجلس النقابة العامة فوق السن هم: د. أحمد الشربيني بحصوله على 6942 صوتًا، ود. جمال عميرة بحصوله على 6213 صوتًا، ود. ياسر حلمي بحصوله على 4770 صوتًا.

كما فاز بمقاعد تحت السن: الدكتور أحمد زهران بحصوله على أعلى الأصوات 7036 صوتًا، ود. خالد أمين زارع بحصوله على 6077 صوتًا، ود. أحمد بحلس بحصوله على 5245.

وعلى مستوى القطاعات، فازت بمقعد قطاع القاهرة د. إيمان سليمان بحصولها على نحو 252 صوتًا، وبمقعد قطاع شمال الصعيد د. أيمن هنداوي 1034 صوتًا، وبمقعد قطاع شرق الدلتا: د. أيمن سالم 1733 صوتًا.

كما فاز بمقعد قطاع وسط الدلتا: د. حسين ندا 1274 صوت، وبمقعد قطاع غرب الدلتا د. محمد فريد حمدي (بالتزكية)، وبمقعد قطاع جنوب الصعيد د. مصطفى هاشم (بالتزكية).

