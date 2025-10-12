أفاد الإعلامي عمرو أديب، بوقوع حادث سير للوفد الدبلوماسي المرافق لـ رئيس وزراء قطر المشارك في مفاوضات شرم الشيخ، قبل مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء بـ50 كيلومترا، نتج عنه وقوع 3 حالات وفاة وإصابة 3 تم نقلهم إلى المستشفى.

وأكد عمرو أديب، خلال برنامج الحكاية، وقوع الحادث، مشيرًا إلى الحادث نتج عن تصادم.

وعرض الإعلامي عمرو أديب، صورًا للسيارة الدبلوماسيين القطريين، داعيًا إلى بالشفاء العاجل للمصابين.