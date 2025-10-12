إعلان

عمرو أديب: حادث مروري لدبلوماسيين قطريين بشرم الشيخ وأنباء عن وفيات ومصابين

كتب- حسن مرسي:

12:45 ص 12/10/2025

عمرو أديب يفيد بوقوع حادث شرم الشيخ

أفاد الإعلامي عمرو أديب، بوقوع حادث سير للوفد الدبلوماسي المرافق لـ رئيس وزراء قطر المشارك في مفاوضات شرم الشيخ، قبل مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء بـ50 كيلومترا، نتج عنه وقوع 3 حالات وفاة وإصابة 3 تم نقلهم إلى المستشفى.

وأكد عمرو أديب، خلال برنامج الحكاية، وقوع الحادث، مشيرًا إلى الحادث نتج عن تصادم.

وعرض الإعلامي عمرو أديب، صورًا للسيارة الدبلوماسيين القطريين، داعيًا إلى بالشفاء العاجل للمصابين.

شرم الشيخ الوقد القطري حادث الوفد القطري قطر قمة شرم الشيخ اتفاق شرم الشيخ عمرو أديب

