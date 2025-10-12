عمرو أديب: حادث مروري لدبلوماسيين قطريين بشرم الشيخ وأنباء عن وفيات ومصابين
كتب- حسن مرسي:
12:45 ص 12/10/2025
عمرو أديب يفيد بوقوع حادث شرم الشيخ
أفاد الإعلامي عمرو أديب، بوقوع حادث سير للوفد الدبلوماسي المرافق لـ رئيس وزراء قطر المشارك في مفاوضات شرم الشيخ، قبل مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء بـ50 كيلومترا، نتج عنه وقوع 3 حالات وفاة وإصابة 3 تم نقلهم إلى المستشفى.
وأكد عمرو أديب، خلال برنامج الحكاية، وقوع الحادث، مشيرًا إلى الحادث نتج عن تصادم.
وعرض الإعلامي عمرو أديب، صورًا للسيارة الدبلوماسيين القطريين، داعيًا إلى بالشفاء العاجل للمصابين.