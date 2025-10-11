قيادي بـ حماس: القائمة النهائية للمفرج عنهم ستتضح عند تطبيق الاتفاق

أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم قضية الأسرى الفلسطينيين، مشيدًا بجهود القاهرة في المفاوضات لضمان إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.

وقال بدران خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي عبر تطبيق "زووم" في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن الفصائل الفلسطينية وضعت قائمة تضم حوالي 2000 أسير، بينهم 1700 من غزة و250 من أصحاب الأحكام المؤبدة، مضيفًا أن هذه القائمة تشمل قيادات بارزة مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات.

وأوضح أن المفاوضات شهدت رفضًا إسرائيليًا للإفراج عن عدد كبير من الرموز الوطنية، مشيرًا إلى أن عشرات الأسماء تم استبعادها من القائمة، لكن الفصائل لا تزال تسعى لتأمين أكبر عدد ممكن من الأسرى.

وأشار إلى أن حماس لا ترغب في إثارة مشاعر الأسرى أو أسرهم بالتكهنات، مؤكدًا أن كل حالة تمثل قصة بطولة وصمود، وأن القائمة النهائية ستتضح عند تطبيق الاتفاق.

وأضاف أن الحركة لا تميز بين شهدائها، سواء كانوا قادة مثل يحيى السنوار أو مدنيين، تابعًا أن التركيز الأساسي كان على وقف المجازر وإنقاذ الشعب الفلسطيني قبل التفاوض على تفاصيل الجثامين.

وتابع أن الجهود المصرية في الوساطة كانت حاسمة في دفع المفاوضات قدماً، قائلاً إن القاهرة تبذل قصارى جهدها لضمان تحقيق العدالة وإطلاق سراح الأسرى في ظل التحديات الراهنة.