تحويلات مرورية بشارع الهرم لإصلاح كسر مفاجئ بخط مياه

كتب- محمد نصار:

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بحدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 300 مم بشارع الهرم عند ناصية شارع فريد السباعي.

وقد كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتقال إلى موقع الكسر وبدء أعمال الإصلاح الفوري، والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وحي الطالبية لتنفيذ التحويلات المرورية اللازمة وتسهيل حركة المركبات بالمنطقة لحين الانتهاء من الأعمال.

وأشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطعت المياه مؤقتًا اعتبارًا من ناصية شارع كفر طهرس وحتى شارع ضياء والمتفرعات المحيطة، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية.

وشدد محافظ الجيزة، على سرعة إنجاز أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن، موجّهًا بمتابعة الموقف ميدانيًا والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لضمان سرعة عودة الخدمة للمواطنين بصورة آمنة ومنتظمة.

