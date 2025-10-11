تعرف على الفرق بين العدادات مسبقة الدفع "القانونية" و"الكودية"



يتساءل كثير من المواطنين عن أوجه الاختلاف بين العدادات مسبقة الدفع الكودية، والعدادات القانونية مسبقة الدفع أيضًا.

ويوضح "مصراوي" كل المعلومات المتعلقة بكل عداد كودي أو قانوني، وأوجه التشابه والاختلاف بينهما في ما يلي:

أولًا: العداد مسبق الدفع "القانوني"

هو عداد يتم تركيبه لأي عقار غير مخالف لقوانين البناء أو تراخيص الأحياء، بحيث يكون مستوفيًا جميع الاشتراطات القانونية، بالإضافة إلى عدم قيامه بسرقة التيار الكهربائي أو قيامه بدفع ممارسة نتيجة قيامه بسرقة التيار دون وجه حق.

مميزات العداد القانوني

أولًا: العداد يكون باسم صاحب العقار أو الوحدة السكنية؛ بما يعطي له شرعية وقانونية عند التعامل مع أية جهة أو التقدم بطلب لتوصيل الغاز الطبيعي أو الحصول على قرض أو نقل محل إقامة من مكان لآخر.

ثانيًا: يتم تركيبه في المباني القانونية، وله سند قانوني، وتصدر فاتورته على اسم المشترك، ويعمل بنفس العداد الأول عبر كروت الشحن، ويتم شحنه من خلال الشركة التابع لها المشترك.

ثالثًا: يتم نقله كما هو وبنفس الاسم إلى العقار الجديد عند رغبة المشترك في النقل إلى عقار آخر.

رابعًا: يتيح هذا العداد الحق في تقسيط تكاليف توصيل الغاز على فاتورة الغاز الشهرية.

ثانيًا: العداد مسبق الدفع "الكودي"

هو العداد الذي يقتصر دوره فقط على حماية أي عقار مخالف من محاضر سرقة التيار، وضمان شركات الكهرباء التحصيل ليس أكثر، وهو ليس له أي سند قانوني أو شرعي، ولا يكون باسم صاحب العقار أو الوحدة السكنية؛ بل يكون له رقم محدد من شركة التوزيع التابع لها فقط .

يتم تركيب هذا العداد في المباني المخالفة والعشوائية فقط، وبالتالي لا يجوز تركيبها في المباني الصادرة لها تراخيص، ويشحن بكروت بفئة تبدأ من 10 إلى 100 جنيه، وعلى قدر استهلاكك.

يتم رفع العداد عند قيام المشترك بمغادرة الوحدة السكنية التي يقطن بها، وذلك من خلال التنسيق وإخطار شركة الكهرباء.

مميزات العداد الكودي

تقنين أوضاع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي؛ حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية.

خفض معدلات إهدار واستهلاك الكهرباء اللذين يقوم بهما المخالفون وسارقو التيار.

مساعدة شركات توزيع الكهرباء في عمليات التحصيل والحد من الإسراف في استخدام واستهلاك التيار.

