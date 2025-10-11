

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو لمصنع عبور لاند خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عدد من المشروعات الصناعية والسكنية بمحافظة القليوبية.



وقال يونس، عبر حسابه على فيسبوك: "بدأنا الجولة بزيارة شقق مشروع سكن لكل المصريين، والآن في جولة داخل مصنع عبور لاند بمدينة العبور بمحافظة القليوبية".



وأضاف أن الدولة تعمل على تعزيز دور الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، قائلًا: "بنصنع وبنصدر وبننتج وبندفع ضرائب، الصناعة يعني فرص عمل للمصريين".







