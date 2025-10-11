سمير غطاس: الأيام القادمة ستشهد أحداثًا تاريخية ستغير خريطة المنطقة

أكد سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أن الأيام القادمة ستشهد أحداثًا تاريخية ستغير خريطة المنطقة، قائلاً: "توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ بحضور ترامب يكتب تاريخًا جديدًا على الأرض المصرية، نحن نشهد تاريخًا بالفعل".

وأضاف غطاس خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر أن هذه الأحداث التاريخية تحدث على الأرض المصرية وبضمان مصري وبمشاركة مصرية.

وتطرق الخبير الاستراتيجي إلى التفاصيل المتوقعة للمؤتمر الدولي في شرم الشيخ، موضحًا أن الرئيس ترامب سيلقي خطابًا يوضح رؤيته للسلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الاحتفاء بالتوقيع سيكون بحضور عربي وإسلامي ودولي واسع.

وأشار غطاس إلى التحديات التي تواجهها حركة حماس، قائلاً: "هناك تمييز ما بين ما يتم الاتفاق عليه وما يتم التصريح به"، موضحًا أن التصريحات العلنية لقيادات الحركة تختلف عما يتم في غرف المفاوضات، وأن الحركة مطالبة بإجراء انتخابات وتحديد دور جديد لها.

وعن مستقبل السلاح في غزة قال غطاس: "السلاح الذي لا يحمي الشعب ولا يحرر الأرض، أو على الأقل يحافظ عليها، يقدم ذريعة للاحتلال"، مؤكداً أن القرار الأول والأساسي هو للشعب الفلسطيني في غزة الذي رفض استمرار هذا الوضع من اليوم التالي لـ7 أكتوبر.

وأشار رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إلى أن اللحظة الحالية تشهد بدء عملية تبادل الأسرى ضمن مهلة 72 ساعة، مشيراً إلى تشكيل لجنة من أربعة أطراف هي مصر وقطر وتركيا والصليب الأحمر للإشراف على هذه العملية.