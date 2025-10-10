إعلان

سكرتير عام الأمم المتحدة يؤكد ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة

كتب : مصراوي

10:34 م 10/10/2025

أنطونيو جوتيريش

كتب- أحمد عبدالمنعم:
أكد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة، وأهمية إعطاء شرعية دولية للاتفاق الذي تم التوصل إليه، وذلك من خلال مجلس الأمن.

كما أكد ضرورة البدء بشكل فوري في إعادة إعمار قطاع غزة، معربا في هذا السياق عن ترحيبه بالمؤتمر الذي سوف تستضيفه مصر لهذا الغرض.

جاء ذلك خلال تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التطورات الأخيرة بشأن اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة؛ حيث استعرض السيد الرئيس مع السكرتير العام للأمم المتحدة مضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية بمراحله المختلفة؛ حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد ضرورة التوافق على كل التفصيلات ذات الصلة بالمراحل المختلفة للاتفاق، وضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق.

أنطونيو جوتيريش نشر قوات دولية غزة اتفاق غزة الأمم المتحدة

