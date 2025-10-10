إعلان

لا إجبار.. وزير العمل يكشف تفاصيل العقود غير محددة المدة بالقانون الجديد

كتب : محمد أبو بكر

03:21 م 10/10/2025

وزير العمل محمد جبران

كتب - محمد أبو بكر:

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد جاء ليحقق توازنًا حقيقيًا بين حقوق العامل واحتياجات صاحب العمل، من خلال إقرار عقود أكثر مرونة وتنظيمًا، بما يضمن علاقة عمل عادلة ومستقرة.

وأوضح الوزير، في تصريحات لمصراوي، أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل "علاقة طردية" تقوم على التفاهم والالتزام المتبادل، مشددًا على أنه لا يوجد أي إجبار على صاحب العمل للاحتفاظ بالعامل رغماً عنه، طالما أن العلاقة التعاقدية واضحة ومنضبطة، والعقد مكتوب وفقًا للقانون.

وأشار جبران إلى أن القانون الجديد يعالج المشكلات السابقة في العقود محددة المدة، حيث كان يحدث فيها تحايل يضر بحقوق العامل أو يقيّد صاحب العمل، مؤكدًا أن التعديلات الحالية تضمن حقوق الطرفين بشكل قانوني ومنصف.

محمد جبران وزير العمل قانون العمل الجديد

إعلان

إعلان

