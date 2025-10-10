فرص عمل في لبنان بـ 500 دولار شهريًا - التخصصات والشروط وكيفية التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن فرص عمل متاحة برواتب مجزية.

في هذا السياق، كشف محمد جبران، وزير العمل، عن فرص عمل جديدة للشباب المصري في شركة فارما بدولة لبنان، ضمن المهن الفنية المتخصصة في مجالي الكهرباء والميكانيكا، وذلك في إطار جهود الوزارة لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكفاءات المصرية بالخارج.

فتح باب التقديم لمدة 5 أيام

أوضح الوزير أن باب التقديم على فرص العمل الجديدة للشباب المصري في لبنان مفتوح بدءًا من اليوم 10 أكتوبر 2025 ولمدة 5 أيام عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الرابط التالي، من هنا.

تفاصيل الوظائف المتاحة

أشار وزير العمل، إلى أن الوظائف التي أعلنت عنها الشركة اللبنانية تشمل عدة تخصصات فنية، من بينها:

كهربائي بخبرة في فحص شبكات الأسلاك ولوحات التوزيع وقواطع التيار.

ميكانيكي معدات لديه خبرة في صيانة الآلات المستخدمة في الصناعات الغذائية.

فني كهروميكانيكي متخصص في صيانة الأجهزة والآلات الصناعية.

ميكانيكي تدفئة وتبريد وتهوية (HVAC) بخبرة في صيانة أنظمة التكييف والتهوية داخل المنشآت الصناعية والغذائية.

شروط ومميزات فرص العمل

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن التقديم على فرص العمل الجديدة للشباب المصري في لبنان يتطلب توافر عدد من الشروط والمميزات، وهي:

مدة التعاقد 3 سنوات.

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال المتخصص.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.

الراتب الشهري 500 دولار أمريكي.

توفير بوليصة تأمين وسكن مناسب للعاملين.

تغطية تكاليف السفر ذهابًا وعودة، مع تحمل صاحب العمل نفقات التأشيرة وتصاريح العمل.

ضرورة حصول المتقدم على شهادة قياس مستوى المهارة في المهنة التي يتقدم إليها.