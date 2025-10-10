شهدت ليلة الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان، وذلك رقم 576 لسنة 2025، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات لمدة ثلاث سنوات.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، وكبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جاريد كوشنير، موفدا الرئيس ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

أعلنت محافظة الجيزة عن انقطاع المياه عن عدد من قرى مركز ومدينة أطفيح، وذلك ضمن أعمال تنفيذ خط الانحدار الرئيسي لمشروع الصرف الصحي بقرية الخرمان، في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تُنفذ بالمركز.

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته البالغة بالإنجاز التاريخي، وبصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي، مشيراً إلى أن الأنظار كانت تتجه نحو مصر خلال الأيام الماضية لمتابعة تطورات مفاوضات شرم الشيخ والتوصل الى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً بالرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة للرئيس دونالد ترامب لنجاح جهوده الحثيثة في وقف الحرب في قطاع غزة، مبديًا تقديره البالغ لشخص الرئيس الأمريكي، ولحرصه على وقف الحرب في القطاع.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدعوة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في الاحتفالية التي سوف تعقد في مصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، باعتباره اتفاقاً تاريخياً يتوج الجهود المشتركة لمصر والولايات المتحدة والوسطاء في الفترة الماضية، وهي الدعوة التي رحب بها الرئيس ترامب، مشيراً الى سعادته بزيارة مصر، خاصة مع كونها دولة يكن لها كل الاعتزاز والتقدير.

كشف مصدران مطلعان بوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن هناك اتجاهًا متزايدًا نحو تقديم خدمات العلاج داخل قطاع غزة، خاصة للحالات التي تُصنف بأنها إصابات خفيفة أو متوسطة، بدلاً من نقلها إلى المستشفيات المصرية كما كان متبعًا خلال الفترات السابقة.

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية، أن الزيادة في منسوب نهر النيل هذا العام لا تُعتبر فيضانًا بالمعنى التقليدي، مشددًا على أنها نتيجة قرارات إدارية مدروسة لتصريف المياه من السد العالي بناءً على احتياجات الزراعة.

وجه جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر للدولة المصرية على إنجاز الاتفاق بشأن غزة.