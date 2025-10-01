عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء النقل والطيران وممثلي الدول الأعضاء بمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية المنعقدة بمدينة مونتريال الكندية.

جاء ذلك؛ في إطار الدور الفاعل لوزارة الطيران المدني في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين.

واجتمع الحفني مع تشي هونغ تات، وزير النقل بجمهورية سنغافورة، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون في مجال إدارة وتشغيل المطارات، والاستفادة من التجربة السنغافورية الرائدة في هذا القطاع، بما يسهم في رفع كفاءة المطارات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

كما التقى وزير الطيران المدني ببايك وون-كوغ، نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية لشؤون النقل والطيران، حيث تناول اللقاء فرص نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة الطيران المدني وتطوير برامج التدريب الفني، بما يدعم الصناعة الوطنية ويرتقي بقدرات الكوادر البشرية المتخصصة.

وفي لقاء آخر، اجتمع الحفني مع ديونيسيو مينديث مايوراً، عميد مجلس الإيكاو، حيث جرى بحث آليات تعزيز السلامة والأمن الجوي وتطوير المعايير الدولية، بما يرفع من كفاءة عمل المنظمة لمواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الطيران.

كما شدد الجانبان على أهمية توحيد الجهود الدولية لضمان الامتثال الكامل للمعايير العالمية، مع التركيز على دعم الدول النامية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بشكل مستدام.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني أن هذه اللقاءات الثنائية تمثل فرصة محورية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، مشددًا على أن تطوير البنية التحتية للمطارات وتبني التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطيران المدني يُعدان من الركائز الأساسية لدعم سلامة النقل الجوي العالمي.

وأضاف الوزير أن تضافر الجهود الدولية وتوسيع مجالات التعاون الثنائي مع مختلف الدول يعكس مكانة جمهورية مصر العربية ودورها الريادي في صناعة الطيران المدني.

كما أوضح أن المشاركة المصرية الفاعلة في هذا الحدث الدولي، الذي شهد حضورًا واسعًا من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية، أسهمت في تعزيز قنوات التواصل والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي.

