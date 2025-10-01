شراقي: انخفاض المياه الواردة من النيل الأزرق لـ 382 مليون م3

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن وزارة الزراعة والرى السودانية، أعلنت اليوم انخفاض الوارد من النيل الأزرق من 750 مليون م3 خلال الأيام السابقة إلى 382 مليون م3، مما يعنى أن إثيوبيا أغلقت بعض بوابات المفيض واكتفت ببوابتين أو ثلاثة على الأكثر لتصريف الإيراد اليومى من الأمطار الحالية فقط وهو حوالى 300 مليون م3/يوم، وغالبا بعد أن انخفض منسوب بحيرة سد النهضة مترين إلى حتى تصل إلى منسوب 638 م كما كان الحال فى 5 سبتمبر العام الماضى.



وأضاف "شراقي"، عبر منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، الأربعاء، أن فيضانات السودان فى نهاية سبتمبر وأوائل أكتوبر أول مرة تحدث فى تاريخ الفيضانات السودانية التى تحدث غالبا فى أغسطس (منتصف موسم الأمطار)، أكتوبر هو الشهر الأخير من موسم الأمطار بمتوسط إيراد يومى 200 مليون م3، ومن المتوقع أن يكون أعلى قليلا طبقا للايجاد IGAD.



وأوضح أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تخفيض مياه سد النهضة جاء فى اللحظات الأخيرة قبل أن ينفجر سد الروصيرص ذو السعة الصغيرة 7 مليار م3 والذى يستقبل 600 - 750 مليون م3 منذ 10 أيام متتالية، لا يتحمل تصريف يومى 750 مليون م3 لأيام أخرى.



وبين أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أنه من المتوقع أن تظل بوابات المفيض (بوابتين) مفتوحة طوال شهر أكتوبر حال استمرار توقف التوربينات حيث أنها المنفذ الوحيد لتصريف مياه الأمطار الحالية.



