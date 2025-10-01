إعلان

شبورة وسحب بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس الخميس

كتب : محمد أبو بكر

08:30 م 01/10/2025
كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 2 أكتوبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس، طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وسيناء، معتدل الحرارة ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد شبورة مائية شبورة مائية (من 4 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت أن طقس غدًا الخميس يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وبينت أن حالة الموج على البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الأمواج: (1.5: 2.5) متر، والبحر الأحمر من معتدل مضطرب، وارتفاع الأمواج: (1.5: 2.5) متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس (صغرى/عظمى)

القاهرة الكبرى:

23/33

جنوب الوجه البحري ومدن القناة:

22/32

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري:

22/30

السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

21/29

شمال الصعيد:

25/36

جنوب الصعيد:

25/37

