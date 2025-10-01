أمطار بهذه المناطق.. توقعات "الأرصاد" بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت "الأرصاد"، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد أجواء حارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وظهور بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ما يعمل على حجب جزئي لأشعة الشمس.

وتوقعت "الأرصاد" فرصًا لسقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية قد تكون متوسطة إلى غزيرة، ورعدية أحيانًا في الساعات المتأخرة من الليل حتى صباح الخميس ٢ أكتوبر على (السلوم- سيدي براني).

اقرأ أيضًا:

موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص.. الإثنين أم الخميس؟

بالظواهر الجوية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان بالدرجات)

فرص عمل جديدة بدولة عربية ورواتب تصل لـ1800 درهم شهريًا.. التخصصات والتقديم