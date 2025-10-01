إعلان

أمطار بهذه المناطق.. توقعات "الأرصاد" بشأن طقس الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

04:20 م 01/10/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت "الأرصاد"، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد أجواء حارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وظهور بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ما يعمل على حجب جزئي لأشعة الشمس.

وتوقعت "الأرصاد" فرصًا لسقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية قد تكون متوسطة إلى غزيرة، ورعدية أحيانًا في الساعات المتأخرة من الليل حتى صباح الخميس ٢ أكتوبر على (السلوم- سيدي براني).

اقرأ أيضًا:

موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص.. الإثنين أم الخميس؟

بالظواهر الجوية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان بالدرجات)

فرص عمل جديدة بدولة عربية ورواتب تصل لـ1800 درهم شهريًا.. التخصصات والتقديم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية السواحل الشمالية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة