التعليم تعلن فعاليات طلابية للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، في إطار احتفالات الدولة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة 1973، تحت شعار: "وفرحت مصر من بعد النصر"، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

وأكدت الوزارة في خطابها أن الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية (الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية) تتولى تنظيم الفعاليات، بهدف ترسيخ قيم الانتماء وحب الوطن لدى الأجيال الجديدة وإحياء مشاعر الفخر بانتصارات أكتوبر.

أنشطة ثقافية وفنية لإحياء روح النصر

وشددت وزارة التعليم على موجهي عموم الأنشطة بالمديريات، سواء في التربية المسرحية أو الاجتماعية أو الصحافة المدرسية، ضرورة تفعيل الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية والاجتماعية التي تجسد بطولات الجيش المصري وتعيد للأذهان صور النصر العظيم.

كما طالبت الوزارة برفع أفضل الأعمال المتميزة من بين الأنشطة الطلابية، والتي تشمل: العروض المسرحية القصيرة، إلقاءات شعرية، أنشطة ثقافية وفنية، بالإضافة إلى إبراز الرموز الوطنية التي ساهمت في تحقيق النصر.

إذاعة مدرسية ومواد توعوية

وتضمن الخطاب التأكيد على تخصيص فقرات خاصة في الإذاعة المدرسية تتناول انتصارات حرب أكتوبر، إلى جانب تصميم "مجلة ربع ساعة"، وإعداد ملصقات توعوية، ومقالات صحفية يشارك فيها الطلاب، بما يعزز قيم البطولة والانتماء الوطني.

احتفالات على مدار شهر أكتوبر

وأوضحت وزارة التعليم أن هذه الفعاليات سيتم نشرها عبر الصفحات الرسمية للمديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، تكريمًا لأبطال مصر من القوات المسلحة الذين صنعوا النصر، مؤكدة أن الاحتفالات ستستمر طوال شهر أكتوبر تخليدًا لهذه الذكرى الوطنية الخالدة.

اقرأ أيضاً:

بعد إصابة 4 طلاب.. ما إجراءات "مدرسة الألسن" لمواجهة مرض "HFMD"؟

وزير التعليم العالي يبحث مع "DAAD" تعزيز التعاون

بقايا أشجار تعيق حركة دخول وخروج تلاميذ مدرسة بأكتوبر.. وتحرك من "التعليم"