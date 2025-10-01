عقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وخلال الجلسة، ألقى رئيس الوزراء بيان الحكومة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي سبق إعادته إلى البرلمان لمزيد من الدراسة والتوضيح.

وأكد مدبولي في بيانه أن البرلمان والحكومة اجتهدوا في إعداد مشروع القانون، غير أن ملاحظات الرئيس جاءت لتعزيز الضمانات القانونية وتوضيح النصوص، بما يرسخ مكانة مصر بين الدول التي تُعلي من سيادة القانون. وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي يرد فيها مشروع قانون بعد الموافقة عليه، في إطار ممارسة دستورية تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ الحقوق والحريات.

وشهدت الجلسة كذلك استعراض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض، وفقًا لأحكام المادة 115 من الدستور والمادة 177 من اللائحة الداخلية للمجلس، قبل أن تُحال الملاحظات إلى اللجنة العامة لمواصلة دراستها.