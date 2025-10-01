

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمكتبه بالمجلس، وذلك قبيل انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني.



وجاء اللقاء بمناسبة حضور رئيس الوزراء لإلقاء بيان الحكومة أمام نواب الشعب، بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.



وشهد الاستقبال حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الحكومة والبرلمان.



ويأتي اللقاء قبيل إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي بيانه أمام الجلسة العامة، حيث يستعرض موقف الحكومة من ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع القانون.

