عقد مجلس إدارة مستشفيات قصر العيني اجتماعه الشهري لشهر سبتمبر 2025 برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبحضور الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي للمستشفيات، نواب المدير التنفيذي، رؤساء الأقسام ومديري المستشفيات، وعدد من قيادات الكلية والقطاع الطبي، لمناقشة مستجدات العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى.

وخلال الاجتماع، وجّه الدكتور حسام صلاح عدة تعليمات واضحة لضبط منظومة العمل داخل المستشفيات، مؤكدًا أن أي تعديل أو تطوير في المنشآت يجب أن يمر عبر سلسلة إدارية منظمة تبدأ باللجان الإدارية ثم المدير التنفيذي فالعميد، على أن يكون مجلس إدارة المستشفيات الجهة صاحبة القرار النهائي.

وشدد رئيس المجلس على أهمية الالتزام بالضوابط داخل غرف العمليات، باعتبار أن مسؤولية حماية المرضى من العدوى هي أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن هناك خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها حفاظًا على سلامة المرضى.

واستعرض المجلس مؤشرات قوائم الانتظار، حيث أظهرت البيانات ارتفاع عدد العمليات الجراحية بنسبة 4.5٪ مقارنة بشهر يوليو الماضي. وعلّق الدكتور حسام حسني بأن هذا الملف يمثل تحديًا يتطلب المزيد من الجهد والتنسيق بين الأقسام المختلفة، بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

كما ناقش المجلس نسب الإشغال داخل المستشفيات، حيث أكد الدكتور حسام صلاح ضرورة دراسة الطاقة الاستيعابية وإعادة توزيع الحالات بما يضمن جودة الخدمة المقدمة، مع وضع آليات أكثر فاعلية للاستخدام الأمثل للموارد.

وفي سياق متصل، شدد رئيس المجلس على ضرورة رفع مستوى المخزون الطبي والدوائي ليكفي ستة أشهر على الأقل، بعد أن أوضح التقرير المقدم من الدكتور حسام حسني أن المخزون الحالي يكفي ثلاثة أشهر فقط، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية دون معوقات خاصة في الظروف الطارئة.

وأكد المجلس أهمية التقارير الشهرية التي تقدمها المستشفيات متضمنة خطط تطوير الأداء والتوسع في الخدمات، على أن يتم تجميعها خلال شهر واحد لتشكيل خريطة تطوير شاملة لمستشفيات جامعة القاهرة.

كما تمت الإحاطة بالمشاركات المجتمعية والدولية، ومنها احتفالية اليوم العالمي لسلامة المريض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمركز المصري لاعتماد الرعاية الصحية، وزيارة لجنة الاعتماد التابعة للمجلس العربي لقسم الأورام لاعتماد البرنامج التدريبي لتخصص طب وعلاج الأورام.

