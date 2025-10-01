كتبت -داليا الظنيني:

أعلن المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم جهاز تنظيم الاتصالات، أن مصر بدأت اليوم في تطبيق خدمات "إنترنت الأشياء" (IoT)، مشيراً إلى أن المرحلة الافتتاحية ستركز على السيارات الذكية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على شاشة "إم بي سي مصر"، أوضح إبراهيم أن هذه التقنيات الحديثة ستعزز من مستوى الأمان على الطرق.

وأضاف أن السيارات المزودة بهذه الخدمة ستتمتع بالقدرة على إرسال إشعارات فورية حول السرعة، والأهم من ذلك، في حال وقوع حادث، ستتمكن من التواصل تلقائيًا مع جهات الطوارئ والإسعاف، مما يضمن توفير حماية أكبر للسائقين.

وشدد المتحدث الرسمي على أن تطبيق الخدمة سيبدأ بالسيارات أولاً، ثم سيتم التوسع تدريجياً ليشمل الأجهزة المنزلية والكهربائية. وأشار إلى أن الشركات العالمية المصنعة أصبحت جاهزة لإدراج هذه الخدمة في مركباتها الموجهة للسوق المصري.

