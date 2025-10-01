5 أخطاء شائعة تؤدي إلى نفاد شحن العداد "أبو كارت"

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توجيه التحذيرات للمواطنين من بعض السلوكيات التي تؤدي إلى نفاد الشحن بشكل أسرع من المتوقع، بهدف زيادة الوعي بتلك الأخطاء لتجنب المفاجآت وانقطاع التيار المفاجئ.

ويستعرض "مصراوي" أبرز 5 أخطاء شائعة تؤدي إلى نفاد شحن العداد مسبق الدفع:

1- ترك الأجهزة الكهربائية موصولة بالكهرباء دون استخدام، مثل شواحن الهاتف أو أجهزة التلفاز، مما يؤدي إلى سحب طاقة مستمرة.

2- عدم فصل السخان الكهربائي بعد الاستخدام، حيث يعد من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة.

3- تشغيل التكييف على درجات حرارة منخفضة أقل من 24 درجة، مما يزيد من استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

4- ترك الإضاءة تعمل في أكثر من غرفة دون الحاجة إليها.

5- تحميل العداد بأجهزة كهربائية تفوق قدرته، مما يؤدي إلى سحب كهرباء أعلى من المسموح.

ونوّه الجهاز إلى ضرورة وأهمية متابعة استهلاك العداد بشكل دوري من خلال شاشة العداد، والتعرف على معنى الأكواد الظاهرة عليه، مع ضرورة قراءة كتيب الإرشادات الخاص بالعداد أو التواصل مع شركة الكهرباء للاستفسار عن أي خلل.