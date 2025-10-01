أعمال غنائية وطنية ومعرض للرسم لمواهب الأوبرا بمناسبة ذكرى أكتوبر

تبدأ دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، احتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر، حيث تقيم أمسية بعنوان "وفرحت مصر من بعد النصر"، يقدمها طلاب فصول مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء الأول من أكتوبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج مختارات من الأغنيات والمعزوفات الوطنية والحماسية التي تعبّر عن مشاعر الفخر والانتماء، يقدمها فصل كورال ذوي القدرات الخاصة تدريبًا وقيادة ميرفت فريد همام، ومنها: كلنا جيش وشرطة، مصر التي في خاطري، هنا مصر اللي عشقناها، يا حبيبتي يا مصر، رايحة فين يا عروسة، أبوي وصاني، أم الشهيد، على الربابة.

ويشارك في أداء هذه الأعمال كل من: هبة ربيع، هبة أحمد، شوكت إبراهيم، مها محمد، نور التوني، فاطمة محمد، جنات أحمد، حسين نبيل، محمد عبد المقصود، مارينا، وجنة يوسف.

كما يقدّم فصل الباليه، تدريب الدكتور شريف الجندي، عرض باليه الحوريات ومشاهد من الباليهات الكلاسيكية العالمية، منها رقصة الزهور وفالس من باليه بحيرة البجع وغيرها. ويصاحب الأمسية معرض لوحات لفصل الرسم تحت إشراف الدكتورة داليا فؤاد.

ويأتي الحفل تعزيزًا لروح الولاء والانتماء للوطن وإنجازاته الخالدة، التي تمثل ملحمة العبور حافزًا متجددًا للإبداع ومصدر إلهام دائم في وجدان الأجيال.