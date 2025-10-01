الأعلى للثقافة يفتح باب التقدم لجوائز الدولة.. تعرف على الشروط

كتب- محمد شاكر:

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، عن فتح باب التقدم لجوائز الدولة التشجيعية، في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم القانونية والاقتصادية لعــام 2026، بجوائز قيمتها مليون وستمائة ألف جنيه بواقع خمسين ألف جنيه لكل جائزة.

الفروع والموضوعات التي يجري التقدم لها في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2025، وهي:

أولًا: الفنون:

1. عزف الفيولينة.

2. تصميم الأزياء للسينما.

3. فيلم أو أغنية رسوم متحركة لطفل ما قبل المدرسة.

4. الإخراج المسرحي.

5. العمل المعماري الأول - إبداع بدايات المُمَارسة في المباني السكنية.

6. مؤلف في إحدى موضوعات المعارف الشعبية (المياة – الأغذية والأطعمة – الزراعة).

7. الإناء الخزفي بدون استخدام عجلة الخزاف (الدولاب).

8. النزعة الكاريكاتيرية في التصوير (Painting).

ثانيًا: الآداب:

1. رواية الواقع المعاصر

2. مجموعة القصة القصيرة جدا

3. ديوان شعر الفصحى

4. النص المسرحي الشعري

5. الدراسات النقدية في مجال الشعر

6. دراسة في المعاجم والظواهر اللغوية الجديدة

7. الترجمة من اللغات اللاتينية إلى العربية في الإبداع الأدبي

8. ترجمة من العربية إلى اللغات اللاتينية في الإبداع الأدبي

ثالثًا: العلوم الاجتماعية:

1. التاريخ والآثار وحفظ التراث

ويشمل جميع فروع التاريخ والآثار عبر المراحل الزمنية، وحفظ التراث المادي واللامادي.

2. الجغرافيا والبيئة ونظم المعلومات الجغرافية

وتشمل الثقافة الجغرافية الطبيعية والبشرية، وعلاقة الإنسان بالبيئة، وموارد المياه، ونظم المعلومات الجغرافية ودورها في التنمية.

3.الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا

ويشمل فروع الفلسفة وعلم الاجتماع، والتكامل مع علم الإنسان (الأنثروبولوجيا)، والقضايا الاجتماعية الحديثة.

4. العلوم التربوية وعلم النفس

وتشمل التربية العامة، والتربية الوالدية، والتربية النوعية والرياضية، وعلم النفس بفروعه المتكاملة، وتطبيقات النظريات التربوية والنفسية في المجالات المُختلفة وخاصة مجال التعليم والتعلم.

5. الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي

ويشمل الصحافة والإعلام المسموع والمرئي، ودورهم في التأثير على الثقافة المجتمعية، والوعي الوطني.

6. العلوم الإدارية وتطبيقاتها

وتشمل وظائف الإدارة العامة وإدارة الأعمال بكل تخصصاتها وتطبيقاتها بما في ذلك التسويق وريادة الأعمال ونظم المعلومات الإدارية، وإدارة الموارد البشرية وريادة المشاريع الثقافية.

7. الوثائق والمكتبات والمتاحف والنشر

وتشمل الوثائق والمخطوطات والكتب والمحتوى والمكتبات، والمتاحف ودورها الثقافي المتكامل.

8. الثقافة الرقمية والذكاء الاصطناعي

وتشمل الثقافة الرقمية في مجال العلوم الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، والذكاء الاصطناعي، ودراسات المستقبل.

رابعًا: العلوم الاقتصادية والقانونية:

1- الرقمنة و الشمول المالي.

2- تقنية البلوك شين.

3- الحماية القانونية لنتاج الذكاء الاصطناعي.

4- التنظيم القانوني للخيارات Options في عمليات البنوك.

5- علاقات دول الخليج بإيران و دورها في المنطقة.

6- مستقبل الدور الإقليمي لمصر.

7- أثر التوظيف السياسي للدين على قضية المواطنة.

8- المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

ويشترط في المتقدم ما يلي:

- أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية.

- أن يتقدم بإنتاجه إلى المجلس الأعلى للثقافة (الإدارة العامة للجوائز والمسابقات) 1 شارع الجبلاية بالأوبرا – الجزيرة – القاهرة - في الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2025.

- على المتقدم أن يقدم أربع نسخ من إنتاجه (الإنتاج المقدم لا يسترد) + سيرة ذاتية مطبوعة لا تزيد عن صفحتين + صورة بطاقة الرقم القومي+ صورة شخصية حديثة، ضرورة إحضار خطاب من البنك برقم الحساب البنكي للمتقدم (في حالة عدم وجود حساب بنكي يتم تقديم إقرار بموافقة المتقدم على تحويل قيمة الجائزة في حالة فوزه على البريد المصري)، على أن يقوم المتقدم بتحميل كل ما تقدم على أسطوانة مدمجة (السيرة الذاتية ملف WORD).

- إذا كان الإنتاج المقدم في أحد فروع الفنون، فعلى المتقدم تقديم إفادة معتمدة بتاريخ عرض أو تنفيذ الإنتاج من الجهة العارضة أو المنفذة للعمل المقدم بالإضافة إلى بيانات تفصيلية عن هذا الإنتـاج، وإرجاء تقديم الإنتاج إلى أن يطلب منه ذلك بمعرفة اللجنة المختصة.

- لا يجوز التقدم لنيل الجائزة لمن سبق منحه جائزة الدولة التشجيعية في أي فرع من الفروع.

- أن يكون المتقدم للجائزة دون سن الأربعين في أول أكتوبر من عام الإعلان عن الجائزة .

- لا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع واحد.

- في حالة تفويض المتقدم للجائزة لشخص آخر أن يكون بتوكيل موثق من الجهة المختصة.

ويشترط في الإنتاج المقدم لنيل جائزة الدولة التشجيعية ما يلي:

- أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث وأصالته، وأن يضيف إلي العلم أو الفن شيئًا جديدًا؛ ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.

- أن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه، ولم يمض على ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان، على أن تحتوي الكتب المنشورة على رقم إيداع، على أن تقدم للأعمال الفنية والمعمارية إفادة معتمدة من الجهات التى قامت بالعرض أو تنفيذ العمل موضحًا بها تاريخ أول نشر للإنتاج أو تنفيذه أوعرضه.

- ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل (جائزة الدولة)، ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات قيمة.

- ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى، ويوقع المتقدم على إقرار بذلك في الطلب المقدم منه.

- في حالة الأبحاث الأكاديمية يجب تقديم تقرير بنسب الاقتباس بالعمل المقدم بشرط اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات أو إحدى الجامعات الحكومية يفيد خضوع العمل لبرنامج كشف الاقتباس والانتحال المعتمد لدى المجلس الأعلى للجامعات

ملاحظة: في حالة الأبحاث المشتركة يتم تقديم إفادة بنسب المشاركة موقعة من المشاركين؛ وعلى المتقدم ببحث مشترك تقديم ما يفيد موافقة باقي المشاركين على تقدمه منفردًا للجائزة.

