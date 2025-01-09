وزيرة التنمية المحلية تلتقي مع عدد من أعضاء مجلس النواب

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددًا من أعضاء مجلس النواب.

يأتي ذلك في إطار الاجتماع الأسبوعي الدوري الذي تعقده وزيرة التنمية المحلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وضم وفد أعضاء مجلس النواب، النائب شعبان لطفي، من محافظة سوهاج، والنائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، والنائب مصطفى خالد فتح الباب، من محافظة المنيا، والنائب محمد أبو حجازي، من محافظة دمياط، بحضور اللواء حمدي الجزار، مستشار الوزيرة للمجالس النيابية.

في بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية، بأعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى حرصها على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصورة مستمرة لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على حلها بالتنسيق مع المحافظين في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والتي تلبي احتياجات المواطنين في دوائرهم، بالإضافة إلى مناقشة بعض الموضوعات والملفات وعلى رأسها التصالح على مخالفات البناء ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير بعض الأسواق وإنشاء المواقف وإقامة مناطق حرفية لتجميع بعض الأنشطة التجارية والصناعية بها وملف الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية.

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