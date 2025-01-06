حدث في 8 ساعات| الصحة تكشف أعراض فيروس "HMPV".. وحالة من عدم الاستقرار في الأحول الجوية

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها نجاح قوات حرس الحدود، فى إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة (نبات البانجو وجوهر الحشيش) أثناء محاولة تهريبهم عبر الساحل الشرقي لخليج السويس

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية

الرئيس السيسي يرعى احتفالية "يوم الثقافة" لتكريم رموز الإبداع المصري

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعاية احتفالية "يوم الثقافة"، التي تنظمها وزارة الثقافة في تمام الواحدة ظهر الأربعاء 8 يناير، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، لتكريم نخبة من رموز الثقافة المصرية الذين أسهموا في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية.

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قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر خليج السويس

نجحت قوات حرس الحدود، في إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة (نبات البانجو وجوهر الحشيش) أثناء محاولة تهريبهم عبر الساحل الشرقي لخليج السويس.

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الزراعة: بروتوكول تعاون لإعادة تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في إنتاج "البيتموس"

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية ممثلًا في معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، وشركة أبو زعبل للأسمدة الكيماوية، لإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج البيتموس.

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صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة الأربعاء المقبل

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف 500 جنيه منحة استثنائية لأصحاب المعاشات بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

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مزايا استثنائية.. نقابات "الصحفيين والمهندسين والمحامين" توقع بروتوكول تعاون مع معامل رويال لاب

شهدت نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين نقابات "الصحفيين والمهندسين والمحامين" من جهة، ومعامل رويال لاب من جهة أخرى؛ بحضور نخبة من القيادات النقابية والطبية، في إطار دعم أعضاء النقابات المهنية وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.

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إطلاق آليات فورية للتعاون بين الأزهر و"الإعلاميين" لحماية المجتمع من الشائعات

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمكتبه بمشيخة الأزهر، في إطار الجهود الوطنية والمسؤولية المجتمعية المشتركة لمواجهة الشائعات وتعزيز الوعي المجتمعي، النائب طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، لبحث سبل التعاون بين الأزهر الشريف ونقابة الإعلاميين في دعم معركة الوعي وتحصين المجتمع ضد الأخبار الزائفة والمعلومات المغلوطة.

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"مدبولي" يبحث وضع تصور نهائي بشأن افتتاح المتحف المصري الكبير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمُتابعة موقف أعمال التطوير بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، والاستعدادات الجارية لافتتاحه.

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أعراض فيروس "HMPV".. تشبه الأنفلونزا وهكذا ينتقل للمصابين

كشف الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، أعراض فيروس "HMPV - الميتانيمو البشري"، بعدما شهدت الصين ارتفاعًا في حالات الإصابة به، مما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات، واتخاذ تدابير طارئة، ومخاوف عامة بشأن تفشي المرض.

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مرصد الأزهر: رقم قياسي جديد لمقتحمي المسجد الأقصى في 2024

كشف مرصد الأزهر، أن عام 2024 شهد تسجيل رقم قياسي جديد في عدد مقتحمي المسجد الأقصى المبارك، حيث وصل العدد إلى 58,000 مقتحم، مقارنة بـ51,483 في عام 2023، أي بزيادة تجاوزت 13%.

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أمطار وبرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تنتهي في هذا التوقيت

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم يوجد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يتسبب في حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس.

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اكتشاف مصطبة طبيب ملكي من الدولة القديمة بسقارة.. نقوش ورسومات فريدة

اكتشفت البعثة الأثرية الفرنسية السويسرية المشتركة، بجنوب منطقة سقارة الأثرية -حيث مقابر كبار رجال الدولة من عصر الدولة القديمة- مصطبة من الطوب اللبن لها باب وهمي عليه نقوش ورسومات متميزة.

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