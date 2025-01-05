وزير الشباب والرياضة: الوزارة تسعى للتطوير المستمر في الإعلام الرياضي

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة لديها تعاون مستمر مع الإعلام، تحت مسمى "العلاقات الإعلامية"، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا إلى مواكبة التطورات بشكل دائم خاصة فيما يخص المجال الإعلامي.

وأوضح "صبحي"، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد للإعلان عن إطلاق مركز لمكافحة الشائعات، أنه يتم الاعتماد على التبادل والتعاون الإعلامي، مؤكدًا أن الإعلام يحتاج إلى المعلومة بشكلها الصحيح.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن الجانب الآخر يتعلق بالاقتصاد المتولد عن الرياضات الجماهيرية التي تشهد تعدد الانتماءات، مضيفًا أنه إذا لم تُنقل المعلومة بطريقة صحيحة، قد يحدث تغيير في الرأي العام.

حروب الجيل الرابع وتأثيرها

وأوضح وزير الرياضة، أن المحتوى الإعلامي نفسه قد يُحرف، مما يؤدي إلى حدوث تشويش وشائعات وتغيير في الرأي العام، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بالعديد من البرامج التدريبية إلى جانب البرامج التوعوية.

وأضاف "صبحي"، أن حروب الجيل الرابع أصبحت لها أشكال مختلفة، ووزارة الشباب والرياضة تحاول وضع إستراتيجية مستهدفة مع الشباب، بحيث يتم توحيد الرسالة في اتجاه معين.

يُذكر أن نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ، تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إطلاق مركز لمكافحة الشائعات.

وتستعرض النقابة استراتيجيتها الجديدة لمواجهة فوضى السوشيال ميديا، والتحكم في انتشار الشائعات، مع التركيز على دور الإعلام في التصدي لتحديات العصر الرقمي.

وتتضمن الاستراتيجية ثلاثة محاور رئيسية: الأول هو إنشاء مركز لمكافحة الشائعات داخل النقابة، الثاني يركز على مكافحة المنشورات المتداولة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يهدف المحور الثالث إلى تنظيم جلسات منتظمة مع المؤثرين الملتزمين بهدف توعية الجمهور على السوشيال ميديا.