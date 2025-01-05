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مصدر مسؤول ينفي مزاعم إسرائيلية حول استعداد مصر للتدخل العسكري في اليمن

12:35 م الأحد 05 يناير 2025

علم مصر

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كتب- محمد نصار:

نفى مصدر مصري مسؤول، صحة ما تناولته تقارير إعلامية إسرائيلية تزعم قيام مصر بالاستعداد للتدخل العسكري في اليمن.

جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته قناة إكسترا نيوز، قبل قليل.

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