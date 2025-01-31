مفيدة شيحة باكية: أتحدث إلى والدتي في المقابر كما لو كانت على قيد الحياة

كتب- حسن مرسي:

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة عن تفاصيل مؤثرة حول علاقتها بوالدتها ودورها الكبير في حياتها الشخصية والمهنية.

خلال حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، أشارت مفيدة إلى أن والدتها كانت الشخص الأقرب إليها، ولعبت دورًا محوريًا في دعمها حتى آخر لحظة في حياتها.

قالت مفيدة شيحة: "الدنيا لعبت من تحتي وحصل زلزال في وفاة أمي، أمي كانت كل شيء في حياتي، وكانت صحبتي قبل ما تكون أمي".

وأضافت أنها كانت تزور والدتها في المقابر وتتحدث معها كما لو كانت لا تزال على قيد الحياة، موضحة أن والدتها كانت صديقتها الحقيقية التي كانت تشاركها كل تفاصيل حياتها.

وكشفت الإعلامية أن والدتها وقفت بجانبها بشكل كبير بعد طلاقها، حيث كانت تنفق عليها لمدة عامين كاملين، بل إنها كانت تعطيها أموالًا لشراء ملابس تظهر بها على الهواء في برامجها التلفزيونية.

وأكدت مفيدة أن والدتها لم تطلب منها الزواج مرة أخرى بعد الطلاق، بل شجعتها على العمل وتحقيق ذاتها، كما تولت تربية ابنتها لتتيح لها الفرصة للتركيز على مسيرتها المهنية.

وتابعت قائلة: "أصرت والدتي بعد طلاقي على أن أعمل وأحقق ذاتي، ولم تطلب مني الزواج مرة أخرى، بل تولت تربية ابنتي حتى أتفرغ لتحقيق ذاتي".

وأضافت أنها بعد أن حققت نجاحات في عملها، حرصت على تلبية كل رغبات والدتها، حتى في أواخر أيامها عندما لم تكن في كامل إدراكها، حيث كانت توفر لها مصروف البيت كما اعتادت.

وعن فكرة الزواج مرة أخرى، قالت مفيدة شيحة: "فكرة الزواج مرة ثانية لا تشغلني، ولكني لست ضد الفكرة، النجاح في العمل هو الذي يشغلني حاليًا"، مؤكدة أن تركيزها ينصب حاليًا على تطوير مسيرتها المهنية وتحقيق المزيد من النجاحات.