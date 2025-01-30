"السبكي" يلتقي مدير "صحة دبي" لتعزيز التعاون في التحول الرقمي والابتكار الطبي

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كتب- أحمد جمعة:

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع الدكتور عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة صحة دبي، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي (Arab Health 2025) في دبي.

تعزيز التعاون الإقليمي

أكد "السبكي"K أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية الرائدة في مصر والإمارات، خاصة في مجالات التحول الرقمي، الابتكار الطبي، والإدارة الصحية المتقدمة، وذلك بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية في كلا البلدين.

محاور التعاون المشترك

تم مناقشة العديد من المحاور الاستراتيجية، منها تبادل الخبرات في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الطب، حيث تم التطرق إلى إمكانية تطبيق أحدث الحلول الرقمية في مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

كما تم بحث التعاون في مجال تحليل البيانات الطبية، التشخيص الذكي، وإدارة السجلات الصحية الإلكترونية.

أيضًا، تم التطرق إلى التعاون في إدارة المستشفيات وتشغيلها، عبر الاستفادة من نموذج هيئة صحة دبي في تشغيل المستشفيات الذكية وتحسين تجربة المرضى.

وتم التباحث حول إدخال أحدث الحلول الطبية والتكنولوجية مثل التصوير الطبي المتطور، الذكاء الاصطناعي في التشخيص، والروبوتات الطبية.

الاهتمام بالتحول الرقمي في الطب

أوضح "السبكي"، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي في القطاع الصحي، وتطوير البنية التحتية الصحية، مع تعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الطبية.

وأكد أن الشراكات مع مؤسسات مثل هيئة صحة دبي تشكل فرصة هامة لتبادل التجارب والاستفادة من أحدث التقنيات الصحية عالميًا.

التعاون الإقليمي والدولي

في ختام اللقاء، شدد "السبكي"، على أن التعاون الإقليمي والدولي يُعد من أهم العوامل لرفع جودة الرعاية الصحية، مؤكدًا استمرار الهيئة في تعزيز شراكاتها مع مؤسسات عالمية لتحقيق رؤية مصر 2030 في القطاع الصحي.

من جانبه، عبر الدكتور عوض صغير الكتبي، عن سعادته بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيدًا بتجربة مصر في منظومة التأمين الصحي الشامل واستخدام التكنولوجيا في الرعاية الصحية، مؤكدًا تطلعه لتعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق أفضل الخدمات الصحية في كلا البلدين.

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