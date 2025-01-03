وزير الرى يتابع إجراءات إحلال وتجديد قنطرة حجز شبرامنت لإنشاء محور مرورى جديد

كتب- أحمد الجندي:

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة إجراءات "إحلال وتجديد قنطرة حجز شبرامنت" بمحافظة الجيزة.

وأشار" سويلم" إلى أنه فى ضوء الحاجة لتوسعة الطريق المار أعلى قنطرة حجز شبرامنت لتوسعة مدخل منطقة سقارة الأثرية ، فإنه يجرى الإعداد لتنفيذ عملية "إحلال وتجديد قنطرة حجز شبرامنت" ، حيث انتهت الدراسة إلى إنشاء حجز 2 فتحة بعرض 2.50متر لكل فتحة وطريق بعرض 15 متر أعلى القنطرة .

وأكد وزير الموارد المائية والرى، قيام الوزارة بالعمل على إحلال وصيانة المنشآت المائية بالشكل الذي يضمن تمكينها من القيام بدورها في خدمة المنظومة المائية واستيفاء الالتزامات المائية تجاه المنتفعين ، بالإضافة لتعظيم الإستفادة من هذه المنشآت في خدمة عناصر متنوعة مثل الطرق المارة أعلى القناطر و الأهوسة ومحطات توليد الطاقة الكهرومائية الملحقة بالقناطر .

وأكد الدكتور هانى سويلم حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع السياحى بما ينعكس إيجابياً على خدمة الاستثمارات السياحية والإقتصاد القومي وتوفير فرص العمل خاصة في ظل الأهمية الكبيرة من الناحية الأثرية بمنطقة سقارة الأثرية .

ومن الجدير بالذكر، أن قنطرة حجز شبرامنت تقع على ترعة شبرامنت بالكيلو 8600، والتي تُعد ترعة رئيسية آخذة من ترعة سقارة القبلية ، وتتغذى من النهاية من ترعة المنصورية .

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