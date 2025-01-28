مدبولي يتوقع تحقيق فائض مستهدفات صادرات في 2030 بـ10 مليارات دولار

كتب- محمد عمارة وأحمد السعداوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هدفنا هو تحقيق نمو وأن نضع مستهدفات للتضخم وحدًّا للدين أيضًا، وكيف نحقق هذا مع بعض.

وأضاف مدبولي، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، اليوم الثلاثاء: كنا حاطين مستهدفاتنا للسنوات الثلاث المقبلة، نحقق مش أقل من 5.5%، المؤسسات العالمية بتقول إننا ممكن نحقق 4 أو 4.5%، بنستهدف نصل إلى معدل تضخم برقم فردي بحلول 2026.

وتابع رئيس الوزراء: موضوع الدين نستمع فيه إلى كل الأفكار التقليدية وغير التقليدية، سواء الخارجي أو الداخلي، وتأثيره علينا، وأيضًا فوائد الدين، الرقم بيفرق تمامًا لأية دولة، بيتقال إن فيه دول الدين بتاعها 120%، بس التضخم 2%.

وقال مدبولي: احنا بنستهدف ننزل عن الـ80%، بلاقي نفسي أن الفائدة تصل إلى 25%، وبنلاقي أكثر من نصف الموازنة لخدمة الدين.

ونوه رئيس الحكومة بأنه على مدى الـ10 سنوات الماضية الواردات المصرية وصلت حاليًّا إلى 78 مليار دولار؛ زادت من 2016 نحو 18%، في حين زادت الصادرات في آخر 10 سنوات بنسبة 119%؛ بما يعني تحسين الميزان التجاري.

وتابع مدبولي: أحيانًا الناس بتشكك في الأرقام اللي بنستهدفها في الصادرات.. طب لو استمررنا بنفس المعدلات؟ في 2030 هيكون لدينا فائض 10 مليارات دولار، وده هيبقى دور اللجنة.

وأضاف رئيس الحكومة: لما قعدت مع مجالس التصدير، وبحثنا فرص إن النمو يكون 15% سنويًّا، السنة اللي فاتت حققنا 14.5%، رغم تحريك سعر الدولار، وحققنا نمو صادرات 14.5%، وبالتالي لما أقول نحقق من 15 إلى 20% نموًّا في الصادرات، هيكون دور اللجنة إزاي نعمل ده؟ وإيه دور الحكومة؟