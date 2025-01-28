خاص.. مصراوي ينفرد بنشر الصور الأولي لوصول أول محول كهرباء لمحطة السد العالي



كتب - محمد صلاح

حصل موقع "مصراوي" على الصور الأولى لوصول أول محول من أصل ستة محولات جديدة لمحطة توليد كهرباء السد العالي، والذي تم تصنيعه بمواصفات قياسية عالمية ليتناسب مع درجات الحرارة العالية، وذلك من خلال شركة "سيمنس" الألمانية العالمية، ومن المتوقع وصول باقي المحولات خلال الفترة القليلة المقبلة.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الاحتفال بمرور 54 عامًا على بناء السد العالي في أسوان، حيث تستعد هيئة المحطات المائية برئاسة المهندس هشام كمال لإضافة 50 ميجاوات من الطاقة مطلع الصيف المقبل، كجزء من خطة تطوير ورفع كفاءة إنتاج الكهرباء في السد.

هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للتوسع في الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود.

يعتبر السد العالي في محافظة أسوان أكبر محطة مائية لتوليد الكهرباء في أفريقيا، حيث تبلغ إجمالي قدراته 2100 ميجاوات، موزعة على 12 توربينة بقدرة 175 ميجاوات لكل توربينة.

وهناك خطة لرفع قدرة التوربينات من 175 ميجاوات إلى 200 ميجاوات بتكلفة تصل إلى 50 مليون يورو، مما سيمكن السد من زيادة إجمالي قدرته إلى 2400 ميجاوات بحلول عام 2027.

ويعمل السد العالي بكفاءة عالية، حيث تتجاوز نسبة كفاءته 70% من إجمالي طاقته الإنتاجية التي تصل إلى 2100 ميجاوات.

كما يلعب السد دورًا كبيرًا في الخطة العاجلة التي تنفذها الدولة لضمان عدم تكرار تخفيف الأحمال الناتجة عن نقص إمدادات الوقود خلال أشهر الصيف المقبلة.