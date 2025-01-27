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السيرة الذاتية للمهندس باسل سعد عضو لجنة تطوير السياحة المصرية

08:12 م الإثنين 27 يناير 2025

مجلس الوزراء

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كتب- عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدًا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي السيرة الذاتية للمهندس باسل سامي سعد مسعد سعد والتي جاءت كالتالي:-

* رئيس تنفيذي لشركة الداو للتنمية والتي تعمل في مجالات إنشاء وتطوير وتنمية الفنادق، والتخطيط والتطوير العقاري، والتخطيط والتطوير العقاري المختلط، وذلك في القاهرة والغردقة ولندن.

* عضو بالغرفة التجارية الأمريكية في القاهرة.

* عضو بجمعية رجال الأعمال المصريين.

الخبرات المهنية:

* إنشاء وتطوير وتنمية الفنادق.

* التخطيط والتطوير العقاري والتجاري.

* الدعاية والدراسات التسويقية.

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مجلس الوزراء باسل سعد اللجنة الاستشارية
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