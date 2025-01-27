الشيخ رمضان عبد المعز: الصبر والتمسك بالحق في مواجهة التحديات أهم دروس الإسراء والمعراج

كتب- حسن مرسي:

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن لمعجزة الإسراء والمعراج، دروس وعبر مهمة، نتعلم منها فى حياتنا، لافتا إلى أن أهم درس هو الصبر والتمسك بالحق في مواجهة تحديات الحياة.

وقال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين: "إذا أخطأ أحد في حقك، لا تتعجل في الرد عليه، بل اصبر لله وتوكل عليه، فربك سيكفيك شره، وهو الذي سيجعل من اعتدى عليك يعتذر أمام الناس، مشيرا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزًا."

وأوضح أن الدرس الأهم هو حب المساجد، لافتا إلى أن المسجد الأقصى له مكانة خاصة في قلب كل مسلم، قائلًا: "المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وأحد المسجدين اللذين وضعا على الأرض بعد المسجد الحرام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'من لقيتم من المؤمنين في المسجد الأقصى، فصلوا فيه، وإن لم تستطيعوا، أرسلوا بزيت يسرج في قناديله.'"

وأضاف: "نحن يجب أن نعلم أن الرحلة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى مرّت بمراحل عدة، منها المكان الذي صلى فيه في الوادي المقدس، وهو وادي طوى في سيناء، حيث قال الله لموسى: 'إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى'."

وتابع: "وحتى في رحلته إلى الأقصى، مر النبي صلى الله عليه وسلم بمكانين هامّين، أحدهما بيت لحم، مكان ولادة المسيح عليه السلام، ثم ربط البراق في المسجد الأقصى، وذكر أن النبي شعر برائحة طيبة، فاستفسر عن مصدرها، ليخبره جبريل عليه السلام بأنها رائحة ماشطة ابنة فرعون، التي ثبتت على الحق رغم المحن."





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