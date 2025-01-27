طلب برلماني باتخاذ إجراءات ضد تصريحات ترامب وعدم الاكتفاء بالبيانات -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

طالب النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بأهمية اتخاذ إجراءات وليس فقط صدور بيانات ضد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن القضية الفلسطينية.

وقال داود في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين: في هذا التوقيت نتحدث بلا أي اختلافات سياسية، مضيفًا: يظن المتربصون أننا سنسقط في وحل التنازلات أمام الضغوط الإقليمية، مشددًا على أن "بوصلتنا دائمًا هي بوصلة الشعب المصري الوطنية الراسخة ومسؤوليتنا التاريخية".

وأشار النائب إلى أن ما يتم تحضيره في ظل ولاية أمريكية جديدة لرجل لا يملك سوى قدرته على الاستثمار العقاري وفكرة الانتقال transfer التي قامت عليها الولايات المتحدة وإنهاء التاريخ المرتبط بالجغرافيا، لافتًا إلى أن هذا المخطط ليس جديدًا على طاولة الصراع في الشرق الأوسط.

وتابع داود: حذَّرنا وقُلنا إن التنازل وخروج مصر بمعاهدة سلام منفردة، لكن نحترم إرادة الدولة المصرية التي أقامتها؛ لكن مصر الآن أمام هذا الاختبار الترامبي الجديد تحتاج إلى إعلان موقف رسمي.

وأضاف داود: لن نكون شركاء لصناعة قرار أمريكي بشرق أوسط جديد تحدثوا عنه من ثمانينيات القرن الماضي يتحقق بتقسيم العراق وسوريا والسودان وليبيا، مشددًا على أن "مصر غير قابلة للسقوط بوحدة الموقف السياسي الشعبي والرسمي وعقيدة القوات المسلحة التي لم تتغير عبر التاريخ.

واختتم النائب: الاختبار صعب؛ المؤسسة التشريعية وما تملكه من قدرات نستطيع أن نستثمرها في دبلوماسية برلمانية تظهر الحق لتصفية هذه المشروعات".

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